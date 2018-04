België krijgt eerste festival voor zeemeerminnen 11 april 2018

Droomde jij er altijd al van om ooit te zwemmen zoals de kleine zeemeermin Ariël? Op 28 en 29 april vindt in België het eerste Europese festival plaats dat in het teken staat van zeemeerminnen. Duikcentrum Todi in Beringen wordt omgetoverd tot een ware onderwaterwereld waarin deelnemers zich een mythische zeewezen kunnen wanen. Tijdens het tweedaagse festival kan je meedoen aan verschillende workshops, zoals zwemmen met tropische vissen of leren om mermaiding (zwemmen zoals een zeemeermin) volledig onder de knie - of vin - krijgen. Tickets voor het festival kosten 25 euro.