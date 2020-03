Exclusief voor abonnees België klapt en zingt tegen corona 19 maart 2020

En of we in deze tijden onze helden een hart onder de riem willen steken. Op veel plaatsen in het land, zoals in Brussel en Mechelen (foto's boven) kwamen gisteren om 20 uur mensen naar buiten om te applaudisseren voor de zorgverleners die strijden tegen corona. En in Gent (foto onder) - waar ze een uurtje eerder uit hun kot kwamen - mocht daar zelfs muziek bij: 'Mia' van de Gentse volksheld Luc De Vos weerklonk door de stad. "Ik wilde tonen dat we er zijn voor elkaar", zegt initiatiefneemster Dorien Staljanssens (foto links). Als het aan haar ligt, wordt er komende woensdag overál gezongen.

