Exclusief voor abonnees België kiest voor snel hardcourt tegen Spanje 28 maart 2019

00u00 0

Op 20 en 21 april speelt België in de Lange Munte in Kortrijk een barrageduel tegen Spanje voor het behoud in de wereldgroep van de Fed Cup. Er werd gekozen voor een snelle hardcourtbaan, hoewel het gravelseizoen - het toernooi van Stuttgart begint de dag nadien - zich aandient.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis