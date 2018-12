België keurt migratiepact goed... mét inlegvel 20 december 2018

00u00 0

Bij de Verenigde Naties in New York is gisteren het migratiepact met grote meerderheid aangenomen. 152 landen stemden voor, 12 onthielden zich en 5 stemden tegen. Zoals overeengekomen met de oppositiepartijen, liet de Belgische ambassadeur bij de VN een aanvullende nota of 'inlegvel' toevoegen aan het Belgische fiat. In die nota onderstreept ons land dat het pact niet bindend is en de soevereiniteit van de lidstaten respecteert. "De tekst onderstreept ook het verschil tussen reguliere en irreguliere migratie", aldus de ambassadeur.