Exclusief voor abonnees België kandidaat voor organisatie WK 2022 vrouwen 20 september 2019

00u00 0

De Belgische volleybalbond krijgt lof van de Europese federatie (CEV) voor de organisatie van het EK in Brussel en Antwerpen. Gestimuleerd door het CEV zal de Belgische bond - tijdens het weekend van de EK-finale (28-29/9) - zich dan kandidaat stellen om het WK 2022 voor vrouwen mee te organiseren. Naast groepsfases in Polen en Nederland (waar ook de finale zal plaatsvinden) wil de bond ook een groepsfase naar België halen. Het WK 2022 voor mannen vindt plaats in Rusland, met een budget van 40 miljoen euro. De organisatie van het WK voor vrouwen kan nog extra financiële steun gebruiken, Polen brengt al 10 miljoen euro aan en Nederland 7 miljoen. (BrV)