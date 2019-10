Exclusief voor abonnees België kan volgend jaar weer F-16's sturen 22 oktober 2019

Het Belgische leger kan volgend jaar weer F-16's naar Irak en Syrië sturen, zo meldt de krant 'La Libre Belgique'. De ontplooiing van gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen terreurgroep IS staat vermeld op de planning van operaties in 2020. Defensie beklemtoont wel dat die planning niet betekent dat er al over de missie is beslist: "We weten nog niet of de regering die planning zal goedkeuren en of ze ook groen licht zal geven aan de F-16's." Doordat de regeringsvorming aansleept, zal die beslissing er niet meteen komen. Het eventuele vertrek van Belgische gevechtsvliegtuigen naar Irak en Syrië valt dus ten vroegste te verwachten in de tweede helft van volgend jaar.