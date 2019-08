Exclusief voor abonnees België kan nog wat wachten met keuze Eurocommissaris 21 augustus 2019

00u00 0

België moet snel op zoek naar een kandidaat-Eurocommissaris, nu de deadline van 26 augustus dichterbij komt. Al blijkt die datum niet wettelijk bindend. Mogelijk weten we dus volgende week nog steeds niet wie Marianne Thyssen zal opvolgen en valt de beslissing pas in september. Hier en daar valt te horen dat premier Charles Michel zijn zoektocht is gestart, maar makkelijk wordt die niet. Voorzitster Ursula von der Leyen eist een Commissie die voor de helft uit vrouwen bestaat, N-VA wil een Vlaming én Michel leidt een ontslagnemende minderheidsregering in lopende zaken. Ecolo en N-VA lieten al weten dat de Belgische kandidaat een meerderheid in de Kamer moet krijgen.