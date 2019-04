Exclusief voor abonnees België kan energieneutraal worden 02 april 2019

VUB-onderzoekers geloven dat ons land de klimaatdoelstellingen alsnog kan halen. België heeft voorlopig geen duidelijk plan voor de omslag van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Maar volgens chemici Willy Baeyens en Hubert Rahier, die zich baseren op wetenschappelijke cijfers, kan ons land wel energieneutraal worden. Al volstaat de omslag naar hernieuwbare energie niet. Ook de energieconsumptie moet omlaag, onder meer door huizen goed te isoleren. Voor een klimaatneutraal België moeten we zo'n 270 terawattuur (TWh) per jaar uit hernieuwbare bronnen halen. Tegen 2030 zal er volgens de onderzoekers al meer dan 150 TWh per jaar worden opgewekt. Het is aan de burgers om de rest te behalen.