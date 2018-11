België kan Duitsland treffen in EK-kwalificatie 22 november 2018

De UEFA heeft de potindeling voor de loting voor de kwalificaties van Euro 2020 bekendgemaakt. De Rode Duivels komen in de eerste pot terecht, ook Kroatië, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Zwitserland en Polen genieten de status van hoogste reekshoofd. Duitsland zakte na een dramatische campagne in de Nations League naar pot 2 en kan dus theoretisch in de groep van België komen. In de derde pot oogt Servië een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. De loting vindt op 2 december in de Ierse hoofdstad Dublin plaats. (BF)