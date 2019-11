Exclusief voor abonnees België kampioen in aangiftes van diefstallen 05 november 2019

Nergens in Europa worden meer diefstallen aangegeven dan in België. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat, waarin ons land afgetekend aan kop staat in de rubriek 'diefstallen': 167 aangiftes per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: Nederland staat pas tiende met amper 47 aangiftes -bijna vier keer minder. De federale politie is geschrokken van de cijfers omdat hun eigen statistieken aantonen dat er al tien jaar een daling is voor diefstallen en afpersing. De politie wil onderzoeken waarom het cijfer in de Eurostat-statistieken zo hoog ligt. Mogelijke verklaringen kunnen zijn dat er in België een grotere aangiftebereidheid is of dat ons land zaken onderbrengt in de categorie 'diefstal' terwijl die in andere landen een ander label opgekleefd krijgen.

