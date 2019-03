België is flitspalenkampioen 2.076 06 maart 2019

België telt in Europa het hoogste aantal flitspalen per vierkante kilometer. Dat blijkt uit een analyse van de Franse krant L'Echo op basis van gegevens van de database SCDB.info. De site geeft aan dat België 2.076 snelheidscamera's telt. Dat betekent 67,6 plekken per 1.000 km² waar op snelheid of rijden door het rood wordt gecontroleerd. Malta staat op de tweede plaats. Het eiland telt slechts 21 camera's, maar gezien het oppervlak van slechts 316 km² in totaal, bedekken ze een groot deel van het wegennet. Spanje staat onderaan het lijstje met 3,4 plaatsen per 1.000 km².