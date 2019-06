Exclusief voor abonnees België in Europese top drie van kroostrijke gezinnen 03 juni 2019

18% van de gezinnen in ons land heeft drie kinderen of meer. Daarmee hoort ons land bij de koplopers in Europa, zo blijkt uit gegevens van Eurostat. We moeten enkel Ierland (26 procent) en Finland (19 procent) laten voorgaan. Het minst kroostrijke gezinnen zijn er in Bulgarije (5%), Portugal (7%) en Italië en Spanje (allebei 8%).