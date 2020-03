Exclusief voor abonnees België hoeft rapper Valtònyc voorlopig niet aan Spanje uit te leveren 04 maart 2020

De Spaanse rapper die in eigen land veroordeeld is en naar België is gevlucht, kan op basis van het huidige Europese aanhoudingsbevel niet worden overgeleverd aan Spanje. Valtònyc - die in het echt Josep Miquel Arenas heet -kreeg in 2017 twee jaar cel voor majesteitsschennis, bedreiging van politici en verheerlijking van terrorisme. Dat deed hij volgens de rechter in enkele rapnummers uit 2012 en 2013. Twee jaar was ten tijde van zijn veroordeling de maximumstraf, al werd die later opgetrokken naar drie jaar. Vóór iemand op basis van een Europees aanhoudingsbevel uitgeleverd kan worden, moet onderzocht worden of de feiten ook strafbaar zijn in het land waar de persoon zich bevindt. Terrorisme staat echter op de lijst van strafbare feiten waarvoor zo'n 'toetsing van de dubbele strafbaarheid' niet nodig is, op voorwaarde dat er een maximumstraf van minstens drie jaar op staat. Het Europees Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat er van een automatische uitlevering van Valtònyc geen sprake kan zijn, omdat hij slechts twee jaar cel kreeg.

