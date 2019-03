België hinkt zwaar achterop met defensiebudget 15 maart 2019

00u00 0

België blijft in de staart van het NAVO-peloton inzake defensiebudget. Dat lag vorig jaar op 0,93% van ons bruto binnenlands product. De enige lidstaat die er met 0,54% nog minder aan uitgaf, is Luxemburg. Dat blijkt uit ramingen die de NAVO gisteren zelf bekendgemaakt heeft. Slechts zeven landen haalden de drempel van 2% - die tegen 2024 overal het minimum zou moeten zijn: Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Belgische cijfer, dat ook de pensioenen van militairen omvat, lag vorig jaar maar lichtjes hoger dan de 0,91% in 2017.