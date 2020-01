Exclusief voor abonnees België hinkt achterop voor hernieuwbare energie 24 januari 2020

Hernieuwbare bronnen waren in 2018 goed voor 9,4% van het energieverbruik in België, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Dat is ver verwijderd van de doelstelling van 13% in 2020 en ook veel minder dan het EU-gemiddelde van 18%. Ons land zit daarmee in de staart van de rangschikking. Alleen Nederland (7,4%), Malta (8%) en Luxemburg (9,1%) doen nog slechter. Zweden staat met stip op één: daar is liefst 54,6% van de stroom groen. België is wél sterk in de productie van windenergie op zee: de molens voor onze kust hebben vorig jaar samen 4.700 gigawattuur geproduceerd, 37% meer dan in 2018 en goed om 1,34 miljoen gezinnen van elektriciteit te voorzien. Door de ingebruikname van nog eens twee windenergieparken in 2019 zal dit jaar zo'n 10% van de Belgische stroom - goed voor het verbruik van de helft van de Belgische gezinnen - offshore geproduceerd worden. (SPK)

