België helpt Jumbo aan recordomzet: 8,5 miljard euro

19 november 2019

De Nederlandse supermarktketen Jumbo, die onlangs zijn eerste Belgische vestiging opende in het Limburgse Pelt, stevent dit jaar af op een recordomzet van 8,5 miljard euro. "De omzet van de eerste week in België overtreft onze stoutste verwachtingen en ligt liefst 50 procent hoger dan we dachten", zegt financieel topman Ton van Veen in het Nederlandse 'AD'. Het is volgens Van Veen de bedoeling om in ons land in vijf jaar ongeveer honderd filialen te openen. "In 2021 bestaat ons bedrijf 100 jaar. Ons doel is om dan een omzet van 10 miljard euro te halen. Als de huidige groei doorzet, gaan we dat halen."