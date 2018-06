België heeft zitje in VN-Veiligheidsraad 181 van 190 stemmen 09 juni 2018

België heeft gisteren, na tien jaar afwezigheid, opnieuw een zitje in de VN-Veiligheidsraad gekregen. Ons land zetelt vanaf 1 januari 2 jaar in het belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties. Van de 193 lidstaten waren er 190 aanwezig. Twee landen onthielden zich, zodat België 126 stemmen nodig had. Uiteindelijk klokten we af op 181 stemmen. Ter vergelijking: voor het zitje in 2007-2008 haalde ons land 180 stemmen. Buitenlandminister Didier Reynders (MR) wilde een zo breed mogelijke steun, en dat is dus gelukt. (IVDE)