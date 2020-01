Exclusief voor abonnees België heeft na 17 jaar weer nachttrein 20 januari 2020

Vanuit de Oostenrijkse steden Wenen en Innsbruck zijn gisteravond twee treinen vertrokken die, samengevoegd, vanochtend als één 'Nightjet' aankomen in Brussel. Daarmee zal er voor het eerst sinds 2003 weer een reguliere nachttrein halt houden in België. De nieuwe verbinding start aan een frequentie van twee keer per week, met vertrek in België richting Oostenrijk op maandag en donderdag. De trein zal in ons land stoppen in Luik, Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Toerisme Vlaanderen organiseerde bij het vertrek in Wenen een evenement om Vlaanderen als bestemming onder de aandacht te brengen.