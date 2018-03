België grijpt naast 1.500 jobs Zalando 07 maart 2018

Ondanks verwoede pogingen is ons land er niet in geslaagd het nieuwe distributiecentrum van de Duitse e-commercegigant Zalando naar België te lokken. België ziet zo 1.500 jobs aan zijn neus voorbijgaan. Het magazijn komt wellicht in Nederland.

