Exclusief voor abonnees België geeft ruim 8 miljoen euro aan Afghaans leger 27 december 2019

00u00 0

Ons land schenkt via subsidies van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking dit jaar meer dan 9,3 miljoen Amerikaanse dollar - omgerekend ruim 8,1 miljoen euro - aan het Afghaanse leger. De uitgave kadert in een NAVO-fonds dat de Afghaanse strijdkrachten ondersteunt om het land herop te bouwen. Sinds de oprichting van het fonds in 2007 schonk ons land al meer dan 65 miljoen dollar aan het Afghan National Army Trust Fund. De beslissing werd genomen door minister

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis