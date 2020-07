Exclusief voor abonnees België geeft Google boete van 600.000 euro 15 juli 2020

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft Google Belgium een boete van 600.000 euro opgelegd, omdat de zoekmachine het recht van een burger om vergeten te worden niet naleefde. Het is volgens de GBA de hoogste boete die ze tot nu toe heeft opgelegd. Google weigerde het verzoek van 'iemand die door zijn functie een rol speelt in het openbare leven in België' om de aan zijn naam gekoppelde zoekresultaten te verwijderen uit de zoekmachine. Het ging om verwijzingen naar mogelijke banden met een politieke partij en om verwijzingen naar een klacht over pesten die lang geleden ongegrond werd verklaard.