België gaf meer dan 2 miljard Libisch geld vrij 16 maart 2019

00u00 0

De bank Euroclear heeft tussen 2011 en 2017 meer dan 2 miljard aan intresten vrijgegeven op de bevroren Libische fondsen in ons land. In september 2011 kreeg België van de Verenigde Naties de toestemming om honderd miljoen euro van de Libische fondsen (bevroren als sanctie tegen het Khadaffi-regime) te gebruiken voor humanitaire hulp in Libië. Dat geld is echter niet voor dat doel gebruikt. Na meldingen in de pers liet een Belgische rechtbank bewarend beslag leggen op het bedrag om er Belgische en buitenlandse schuldeisers mee te vergoeden. Dat blijkt uit het rapport dat premier Michel overmaakte aan de Kamercommissie Financiën.