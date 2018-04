België en Nederland willen van vlaai streekproduct maken 20 april 2018

De bakkers in beide Limburgen (Nederlands en Belgisch) gaan bij Europa een aanvraag indienen om Limburgse vlaai te laten erkennen als streekproduct. Al bijna twee jaar zijn ze aan het werken aan het dossier, dat ervoor moet zorgen dat 'Limburgse vlaai' alleen nog in Limburg en enkel volgens de regels van de kunst mag gebakken worden. "Het belangrijkste: Limburgse vlaai wordt gemaakt van gistdeeg. Geen bladerdeeg of zanddeeg zoals elders vaak het geval is", zegt Jan Kerkhofs, de voorzitter van beroepsfederatie Bakkers Vlaanderen. "Warenhuizen verkopen Limburgse vlaai, maar die taarten worden ergens ver weg in fabrieken gebakken en gevuld met compote. Dat is geen echte Limburgse vlaai." (PhG)

