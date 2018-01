België eist gegevens van 'exotische' privéjets 00u00 0

Naar aanleiding van de onthullingen van de Paradise Papers vraagt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bij luchtverkeersleider Eurocontrol alle gegevens op van privéjets die naar belastingparadijzen leiden, zo schrijft 'De Tijd'. Tussen de gelekte documenten van de Paradise Papers vond de krant heel wat facturen van de luchtverkeersleider, gericht aan exotische postbusvennootschappen. Een aantal zou naar ons land leiden. Door een privéjet in een belastingparadijs onder te brengen, besparen eigenaars miljoenen euro's aan btw. Maar om in Europa te kunnen vliegen, moet de postbusvennootschap als eigenaar van de jet - ook al staat die officieel geregistreerd in een belastingparadijs - elk jaar bijdragen betalen aan Eurocontrol. En dus moet die op de hoogte zijn van het bestaan van zo'n vennootschap.

