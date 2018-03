België-Egypte in Genk? 08 maart 2018

De Belgische voetbalbond denkt eraan om voor de oefeninterland van 6 juni tegen Egypte uit te wijken naar de Luminus Arena van RC Genk. De eerste van de drie interlands in de aanloop naar het WK, op 2 juni tegen Portugal, wordt met zekerheid in het Koning Boudewijnstadion gespeeld. Men gaat ervan uit dat het stadion makkelijk uitverkocht zal worden voor de komst van de Europese kampioen. Het staat zo goed als vast dat ook de laatste oefeninterland, op 11 juni tegen Costa Rica, in het Koning Boudewijnstadion zal worden betwist. Op twee dagen voor het vertrek van de Rode Duivels naar het WK rekent men ook dan op een vol huis. Maar de vrees om het stadion niet vol te krijgen tegen Egypte, is groot. De Genkse Luminus Arena zou met zijn 24.000 plaatsen wel uitverkocht geraken, ook al omdat het een terugkeer van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne naar hun vroegere clubstadion zou betekenen.

HLN