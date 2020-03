Exclusief voor abonnees België eerste reekshoofd in play-off Davis Cup 10 maart 2020

00u00 0

David Goffin zal mogelijk gisteren wel eens in zijn haar gekrabd hebben. De Luikenaar zegde af voor de Davis Cup-ontmoeting met Hongarije om zich voor te bereiden op Indian Wells maar zag achtereenvolgens België afgelopen weekend ten onder gaan in Debrecen, waardoor ons land geen finale speelt in Madrid in november, en de BNP Paribas Open geannuleerd worden. Vrijdag wordt er geloot voor de play-off in september waarbij ons land moet trachten opnieuw zo'n kwalificatieduel (in 2021) voor de eindronde van de Davis Cup moet zien af te dwingen. België is eerste reekshoofd en zal dus uitkomen tegen Slovakije, Uruguay, Finland, Pakistan, Oekraïne, Libanon, Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Roemenië, Wit-Rusland of Noorwegen. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis