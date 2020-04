Exclusief voor abonnees België boven 20 april 2020

Daar staan we dan: helemaal bovenaan. Donald Trump haalde dit weekend tijdens zijn persconferentie de ranglijst boven van het aantal doden per miljoen inwoners door Covid-19 en toonde zo de hele wereld waar 'Belgium' zich bevindt. De Amerikaanse president gebruikte de ranglijst vooral om te wijzen op de onderrapportering van de Chinezen, maar door de koppositie kreeg ook ons land een prominente rol. Het feit dat onze overheid ook alle niet-bevestigde overlijdens door corona meetelt, zorgt ervoor dat men zich in het buitenland ondertussen begint af te vragen wat er loos is in Brussel. Talloze Europese en Amerikaanse kranten en tv-zenders maken reportages waarin ze focussen op het hoge dodental in ons land. Dat we vooral ook heel secuur tellen, is een nuance die niet overal meegegeven wordt.

