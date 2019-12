Exclusief voor abonnees België blijft IS bestrijden, ook zonder F-16's 21 december 2019

00u00 0

De regering in lopende zaken heeft gisteren het licht op groen gezet voor een militaire deelname volgend jaar aan de internationale strijd tegen terreurgroep IS. De inzet van F-16's daarbij werd (nog) niet goedgekeurd, omdat er volgens eensluidende bronnen nog geen formele vraag kwam vanuit Washington. De militaire bijdrage van ons land omvat onder meer de ondersteuning van de civiel-militaire samenwerking binnen 'Operatie Inherent Resolve' vanuit Koeweit. Het leger zet ook radaroperatoren in voor de controle en aansturing van het operationele militaire luchtverkeer vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Voorts worden onder meer verbindings- en stafofficieren en specialisten op het vlak van inlichtingen en analyse voorzien.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis