Exclusief voor abonnees België blijft in top drie hoge loonkosten 12 april 2019

00u00 0

De loonkosten in België blijven hoog. Met arbeidskosten van gemiddeld 39,7 euro per uur stond België vorig jaar, en voor het derde jaar op rij, op de derde plaats in de Europese Unie. Alleen in Denemarken (43,5 euro) en Luxemburg (40,6 euro) liggen de loonkosten nog hoger, zo leren cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Positief is wel dat de loonkosten in België procentueel (+1,6%) minder snel toenemen dan in onze buurlanden: Duitsland (+2,3% tot 34,6 euro), Frankrijk (+2,4% tot 35,8 euro), Nederland (+2,2% tot 35,9 euro) en Luxemburg (+1,9% tot 40,6 euro).

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen