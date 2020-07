Exclusief voor abonnees België blijft aantrekkelijke reisbestemming voor Europeanen 03 juli 2020

Ondanks de minder goede coronastatistieken blijven Europese vakantiegangers België zien als een aantrekkelijke én veilige reisbestemming. Dat blijkt uit een bevraging van Toerisme Vlaanderen. "De vrees van de toeristische sector was dat we als een 'high risk-country' gezien zouden worden", zei Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) op Radio 1. België wordt op hetzelfde niveau als Nederland ingeschat. Landen als Italië, Spanje en ook Frankrijk worden gezien als minder veilig. Een ruime meerderheid van de reizigers heeft zijn plannen voor deze zomer wel bijgestuurd. Omdat veel Europese vakantiegangers de voorkeur geven aan een tripje in eigen land of in een buurland, wil minister Demir met gerichte campagnes mikken op de buurlanden Nederland, Duitsland én op Wallonië.

