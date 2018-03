België blijft 5de op FIFA-ranking 16 maart 2018

Niet gespeeld, niet gezakt of gestegen. De Rode Duivels, die sinds de publicatie van de vorige ranglijst op 15 februari niet in actie kwamen, behouden hun vijfde plaats op de FIFA-ranking. Ook de tegenstanders van de Belgen in de groepsfase op het WK in Rusland boekten geen winst of verlies: Engeland is zestiende, Tunesië 23ste en Panama 53ste. Op de eerste plaats staat Duitsland, voor Brazilië, Portugal en Argentinië. De volgende FIFA-ranking kennen we op 12 april. (PJC)