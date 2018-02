België bij zwaarst getroffen landen door mazelen YV

28 februari 2018

00u00 0 De Krant België staat in het rijtje van Europese landen die vorig jaar een serieuze mazelenuitbraak hebben gekend. In 2016 kregen nog 80 mensen de mazelen, vorig jaar waren dat er 367.

Over heel Europa zijn 21.000 gevallen van de mazelen gerapporteerd in 2017, wat in vergelijking met het jaar daarvoor een verviervoudiging is. "In Vlaanderen zijn slechts 41 gevallen bekend", zegt woordvoerder Joris Moones van het agentschap Zorg en Gezondheid. "Voor ons gewest was 2017 dus niet uitzonderlijk. Dat Vlaanderen goed wegkwam, is omdat de vaccinatiegraad hier hoog ligt, maar het heeft ook gewoon met geluk te maken."

In Wallonië is het een ander verhaal, blijkt uit de cijfers. 298 van de in totaal 367 gevallen zijn daar gemeld. Volgens het Aviq, de Waalse tegenhanger van het agentschap Zorg en Gezondheid, lag een besmette man uit Roemenië vorig jaar mee aan de basis van de uitbraak. "De epidemie concentreerde zich eerst in Charleroi, Namen en Verviers", zegt Sarah Lefevre, woordvoerster van het Aviq. "Ze trof zowel kinderen als volwassenen. In Wallonië lopen volwassenen die tussen 1970 en 1990 geboren zijn een verhoogd risico, omdat vaccinatiecampagnes toen nog niet zo efficiënt waren. Ook zijn zij als kind nauwelijks blootgesteld aan de ziekte, waardoor ze nu extra kwetsbaar zijn."

De cijfers tonen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat nog steeds te weinig personen zich laten inenten tegen de ziekte, die bijzonder gevaarlijk is voor zuigelingen. In Europa overleden vorig jaar 35 mensen aan het virus.