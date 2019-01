België bij onveiligste landen voor voetgangers 19 januari 2019

Na Portugal en Italië sterven in West-Europa de meeste voetgangers bij een verkeersongeval in ons land. In 2017 lieten in België 94 voetgangers het leven, omgerekend zijn dat er acht per miljoen inwoners. In Portugal zijn het er twaalf en in Italië tien. Touring en verkeersexpert Johan De Mol (UGent) wijzen naar de falende weginfrastructuur: de meeste slachtoffers vallen namelijk op plaatsen waar geen voetpad is of op onvoldoende zichtbare oversteekplaatsen. Touring pleit ervoor om automobilisten al vijf meter voor een zebrapad te laten stoppen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het aantal voetgangers dat omkomt in het verkeer in vijf jaar met 24 procent is gedaald.