België alweer veroordeeld voor overbevolking gevangenissen 18 januari 2019

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische staat veroordeeld voor de overbevolking in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis. Indien de staat deze situatie niet binnen de zes maanden herziet, dreigen dwangsommen. In 2015 had de Orde van Franstalige en Duitstalige balies drie gerechtelijke stappen ondernomen tegen de overbevolking in de penitentiaire instellingen van Lantin, Bergen en Vorst/Sint-Gillis. Enkele (ex-)gedetineerden hadden zich bij die procedures aangesloten. Enkele maanden geleden werd de Belgische staat al veroordeeld in Luik. De uitspraak van de Brusselse rechter is strenger aangezien aan de staat dwangsommen worden opgelegd indien het probleem niet wordt aangepakt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België al vaker veroordeeld voor de materiële omstandigheden waarin de gevangenen verblijven.Uit recente cijfers van justitieminister Geens bleek dat het aantal gedetineerden in de gevangenissen op 27 december weer was opgelopen tot 10.305. Dat komt neer op een overbevolking van zo'n 11%. (WHW)

