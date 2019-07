Exclusief voor abonnees Belgian Hammers grijpen naast WK-medaille Triatlon 08 juli 2019

De droom was een medaille voor de Belgian Hammers, maar door materiaalpech werd het een zevende plaats op het WK mixed relay triatlon in Hamburg. Jelle Geens, Valérie Barthelemy, Marten Van Riel en Claire Michel kwamen binnen in 1u21:20 en strandden daarmee op 1:02 van winnaar Frankrijk. Een medaille zat er lang in, maar bij slotpion Jelle Geens liep het mis. Hij werd één dag eerder wel derde op de WTS-manche in Hamburg.

