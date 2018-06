Belgian Cats verliezen eerste Chinese oefenmatch 02 juni 2018

De Chinese oefencampagne, als voorbereiding op het WK basketbal eind september in Tenerife, is begonnen met een domper. In Zhangjiagang was het gastland veel te sterk voor de dames van bondscoach Philip Mestdagh: 65-48. Topscoorster bij de Cats, die 28ste staan op de FIBA-ranking, was Emma Meesseman met 25 punten. Ze nam ook nog zes rebounds voor haar rekening. Ann Wauters, die aansloot bij de nationale ploeg, is nog steeds aan het revalideren van een knieblessure. Morgen nemen de Cats het weer op tegen China (FIBA 10) in Yangzhong, dinsdag volgt een derde oefeninterland, in Peking. (VH)

