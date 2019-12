Exclusief voor abonnees Belgian Cats-trainer Mestdagh roept Julie Vanloo niet op voor olympisch kwalificatietoernooi 21 december 2019

Philip Mestdagh, bondscoach van de Belgian Cats, doet geen beroep op Julie Vanloo voor het olympisch kwalificatietoernooi dat op 6 februari in Oostende begint. De 26-jarige guard was er ook al niet bij tijdens de kwalificatie-interlands voor het EK van 2021 midden november. Toen heette het dat de bond het niet opportuun vond om Vanloo, die voor het Australische Townsville Fire uitkomt, aan zo'n lange reis en jetlag te onderwerpen voor zo'n korte periode. Dat ze niet wordt uitgeroepen, zal voor de Oostendse een opdoffer zijn. Zij was erbij toen de Cats op het EK 2017 brons grepen en vierde werden op het WK van 2018, maar op het EK kreeg ze minder minuten - Julie Allemand kreeg de voorkeur als point guard - en was haar bijdrage beperkt. Er kwam ook kritiek op haar houding als invalster. (VH)

