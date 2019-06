Exclusief voor abonnees Belgian Cats tanken vertrouwen voor EK 17 juni 2019

00u00 0

De Belgian Cats waren voor het vierlandentoernooi in Brussel opnieuw voltallig en dat kon je van de resultaten aflezen: na nederlagen in vriendschappelijke interlands tegen Japan, Spanje en Italië legde de nationale basketbalploeg vrijdag eerst Spanje (65-61), zaterdag Canada (68-64) en dan gisteren ook China (64-56) over de knie. Geen kleintjes overigens - Spanje is straks titelverdediger op het EK en won brons op het WK, Canada staat vijfde op de wereldranking en China zevende. Goed voor het vertrouwen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis