Belgian Cats in bokaal 2 bij olympische loting? 13 februari 2020

Belangrijke sprong op de wereldranking voor de Belgian Cats: na hun prestatie op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende klom het nationale basketbalteam bij de vrouwen van de negende naar de zevende plek op de FIBA-ranking. Ze haalden Servië en China bij. De huidige ranking zal op 21 maart dienen om bij de olympische loting voor Tokio 2020 de reekshoofden in te delen. Op de Spelen wordt in drie poules van vier teams gespeeld. De top twee en twee beste derden stoten door naar de kwartfinales. De VS, Australië en Spanje komen in bokaal 1 terecht. In bokaal 2 zitten dan in principe Canada, Frankrijk en België, omdat het nummer zes op de ranking, Turkije, naast een olympisch ticket greep. Servië, China en Japan zouden dan in de derde bokaal belanden; Nigeria, Puerto Rico en Korea in de vierde. Al is het natuurlijk nog afwachten of er bijzondere privileges worden bedacht voor gastland Japan. (VH)

