Belgian Cats geen reekshoofd bij EK-loting

De Belgian Cats zijn geen reekshoofd wanneer de Internationale Basketbalfederatie (FIBA) morgen de loting van het EK basketbal 2019 houdt in Belgrado. De nationale vrouwenbasketbalploeg gaat in pot 2, samen met Letland, Italië en Tsjechië. Europees kampioen Spanje, dat brons won op het WK, vice-Europees kampioen Frankrijk, Turkije en Rusland zijn de vier reekshoofden. De resultaten op het EK van 2017 en van de voorbije EK-kwalificatiecampagne waren bepalend: België kwam op 21 november tegen Tsjechië twee punten tekort om hun poule te winnen. Dat maakt allicht het verschil tussen wél en geen reekshoofd. In pot 3 zitten Servië, Oekraïne, Hongarije en Montenegro, in pot 4 Slovenië, Wit-Rusland, Groot-Brittannië en Zweden. Het EK begint op 27 juni in Letland en Servië. De top zes kwalificeert zich voor een pre-olympisch kwalificatietoernooi. De Cats wonnen in 2017 verrassend brons. (VH)

