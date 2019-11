Exclusief voor abonnees Belgian Cats blijven ongeslagen 18 november 2019

00u00 0

De Belgian Cats hebben de eerste interlandbreak voor het EK-kwalificatietoernooi met een perfect rapport afgesloten. Na de zege tegen Oekraïne veegden Meesseman en co Finland van het terrein: 58-85. Met twee zeges is België nog de enige ongeslagen ploeg in groep G. De definitieve breuklijn viel net na de rust toen de Cats de tweede helft openden met 0-17 naar 30-59. In amper 22 minuten speeltijd eindigde Meesseman - de MVP van de WNBA-Finals - met 32 punten uit een 12 op 16 en 7 op 7 vrijworpen, 7 rebounds. Goed voor een waardering van 44. (BDD)

