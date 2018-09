Belgian Cats bezorgd om Meesseman 03 september 2018

Het wordt bibberen vandaag voor de Belgian Cats wanneer Emma Meesseman (25) een MRI laat maken van haar voet. De forward moest zaterdag tijdens een oefeninterland in Valencia tegen Letland (61-53-zege) één minuut voor het einde het veld geblesseerd verlaten. Met 15 punten en 7 rebounds was Meesseman eens te meer de sterkhoudster bij de Cats, die over drie weken aan hun eerste WK beginnen. Ook Kim Mestdagh (kuit) en Antonia Delaere (voet) moesten vervroegd de strijd staken, maar hun blessures lijken minder zorgwekkend. Ann Wauters (knieblessure) trad niet aan maar bondscoach Mestdagh hoopt haar wel nog te recupereren. (VH)