Exclusief voor abonnees Belgian Cats beginnen aan hun weg naar het EK 2021 12 november 2019

Voor het eerst sinds ze op het EK vijfde werden en zo een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi in februari 2020 uit de brand sleepten, was het voor de Belgian Cats gisteren weer verzamelen geblazen in Charleroi. Daar spelen ze donderdag (20.30u) hun eerste kwalificatie-interland voor het EK van 2021 tegen Oekraïne, zondag spelen ze in Finland. Twaalf speelsters meldden zich bij bondscoach Philip Mestdagh, onder wie kersvers WNBA-kampioene Emma Meesseman. Kyara Linskens, die voor het Russische Enisey Krasnoyarsk uitkomt, sluit pas vandaag aan en ook spelverdeelster Julie Allemand, die vorige week haar voet omsloeg, was er nog niet bij. Zij is in San Antonio voor een eerbetoon aan Tony Parker, de voorzitter van haar Franse club Lyon. Ze sluit pas woensdag aan en is onzeker voor de match zelf. Mestdagh moet zijn groep nog herleiden naar 12 speelsters. (VH)

