België reekshoofd bij loting play-offs FED CUP 13 februari 2018

Vandaag wordt er in Londen geloot voor de play-offs van de wereldgroep I van de Fed Cup. België verloor afgelopen weekend in Frankrijk en moet op 21 en 22 april vechten voor het behoud. Dat is wel relatief aangezien de ITF het format volgend jaar hoogstwaarschijnlijk uitbreidt naar een wereldgroep met zestien landen en ons land dus al zeker is van een plek in de hoogste divisie. Desalniettemin kan er nog gestreden worden voor de status van reekshoofd in de volgende campagne. Daarvoor kan het team van kapitein Dominique Monami best trachten te winnen van Australië (uitwedstrijd), Roemenië (thuis), Italië (uit) of Slovakije (thuis). (FDW)