België naar barrages in april EERSTE RONDE FED CUP FRANKRIJK - BELGIË 3-2 12 februari 2018

Een aantrekkelijk perspectief lonkte voor de Belgische tennisvrouwen om voor het eerst sinds 2011 - toen nog met Kim Clijsters - de halve finales in de Fed Cup te bereiken. Maar daar stak Frankrijk dus een stokje voor. Of beter gezegd: Kristina Mladenovic. Zij klaarde de klus haast op haar eentje. 'Op papier' staat de Française als nummer 13 van de wereld hoger ingeschat dan de Belgische revelatie Elise Mertens, en dat bleek ook op het terrein. Mladenovic tenniste in het onderlinge duel der tenoren net iets scherper en won gisteren met 6-4, 6-4, nadat ze zaterdag ook Kirsten Flipkens in twee sets opzij had gezet. Intussen hield België de ontmoeting in evenwicht, want de Franse nummer twee Pauline Parmentier (WTA 91) had zowel zaterdag tegen Mertens als zondag tegen Alison Van Uytvanck geen verhaal. In de afsluitende allesbeslissende dubbel nam een ontketende Mladenovic haar zwakkere partner Amandine Hesse op sleeptouw, zo bluften ze het duo Mertens-Flipkens af in drie sets. "Mladenovic speelde perfect", aldus de Belgische kapiteine Dominique Monami. "Ze was onoverwinnelijk. Maar we vertrekken met opgeheven hoofd. Ik ben overtuigd dat we in de toekomst nog vele mooie teams gaan kloppen." Dan zal België zich wel in Wereldgroep 1 moeten handhaven. In april volgt een barrageduel tegen Roemenië, Australië, Italië of Slovakije. (BF)

