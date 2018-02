België moet naar Nashville voor Davis Cup 16 februari 2018

De kwartfinale van de Davis Cup tussen Amerika en België zal op 6, 7 en 8 april plaatsvinden in Nashville, Tennessee. In het Curb Center, een arena met plaats voor 5.085 toeschouwers op de campus van Belmont University waar normaal college basketbal wordt gespeeld, zullen David Goffin en co. hoogstwaarschijnlijk op hardcourt knokken voor een derde halve finale in vier jaar tijd. Daar Nashville ook aan de oostkust van Amerika ligt, komt het goed uit, volgend op het toernooi van Miami (21 maart tot 1 april). De VS met John Isner en Sam Querrey wonnen in de eerste ronde van Servië, terwijl België het haalde van Hongarije. In 2005 stonden België en de VS tegenover mekaar in Leuven. (FDW)

