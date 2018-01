België moet beter doen dan Duitsland 00u00 0

David Goffin en Elise Mertens nemen het vandaag in hun derde duel op de Hopman Cup in Perth op tegen Canada. Op papier met Vasek Pospisil (ATP 106) en Genie Bouchard (WTA 83) zeker een haalbare kaart, maar de uitslag moet alleszins beter zijn dan die van Duitsland (tegen Australië) om door te stoten naar de finale van dit landenkampioenschap. In 2011 speelden Ruben Bemelmans en Justine Henin nog de eindstrijd van de Hopman Cup. Goffin en Mertens kunnen het alleszins goed met elkaar vinden en sluiten een deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020 in het dubbel gemengd alvast niet uit. (FDW)