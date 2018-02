België met winstkansen in Fed Cup 01 februari 2018

00u00 0

Volgende dinsdag vertrekt België naar Mouilleron-le Captif voor de eerste ronde van de wereldgroep Fed Cup (10-11 februari) tegen Frankrijk. In de bus bij kapitein Dominique Monami zullen Elise Mertens (WTA 20), Kirsten Flipkens (WTA 69), Alison Van Uytvanck (WTA 79) en Ysaline Bonaventure (WTA 156) zitten. "Ik ben ervan overtuigd dat we met dit team zeker kans hebben om tegen Frankrijk te winnen", aldus Monami. Vooral omdat het team van kapitein Yannick Noah het zonder topspeelster Caroline Garcia (WTA 7), die nu al meer dan een jaar in onmin leeft met haar ploeggenoten, en Alizé Cornet (WTA 38), die drie dopingcontroles miste en daarvoor niet geselecteerd werd door de Franse federatie, moet doen. Wel van de partij: Kiki Mladenovic (WTA 10), Pauline Parmentier (WTA 91) en Amandine Hesse (WTA 227). Juniore Clara Burel, finaliste op de recente Australian Open, doet dienst als reserve. Bij winst mag België in de halve finale tegen de VS of Nederland. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis