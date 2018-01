België met 19 atleten WINTERSPELEN 23 januari 2018

Na het verstrijken van de olympische kwalificatiedeadline is het nu officieel: België trekt met 19 atleten (plus één reserve in het bobsleeën) naar de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Zij treden aan in negen sporten. Voor ons land is het de ruimste na-oorlogse delegatie. In 1936, toen de Spelen in het door de nazi's bestuurde Duitsland in Garmisch-Partenkirchen plaatsvonden, had België 27 atleten afgevaardigd. Vier jaar geleden bestond Team Belgium in het Russische Sochi uit zeven atleten. De laatste Belgische medaille op de Winterspelen dateert van 1998 met het brons van de genaturaliseerde Nederlander Bart Veldkamp. In Pyeongchang geldt snowboarder Seppe Smits als onze grootste medaillehoop. (BF)

