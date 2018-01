België kent op één na veiligste vliegjaar ooit 20 januari 2018

00u00 0

De luchtverkeersleiders van Belgocontrol hebben vorig jaar 1.073.870 vliegbewegingen in het Belgische luchtruim in goede banen geleid. Vier keer kwam het tot een belangrijk of ernstig incident. Daarmee is 2017 het op één na veiligste jaar ooit - nadat in recordjaar 2016 geen enkel probleem van die impact gebeurde. Drie incidenten van categorie B (belangrijk) konden worden toegeschreven aan Belgocontrol zelf, het ernstige 'A-incident' wordt nog onderzocht. De goede veiligheidscijfers zijn een opsteker, want het aantal vliegbewegingen nam met 3% toe tegenover 2016. Belgocontrol zorgde er zo voor dat in ons land ruim 33 miljoen passagiers en bijna 1,3 miljoen ton vracht veilig werden vervoerd, een absoluut record. Voor de luchthavens van Oostende, Luik en Antwerpen daalden de cijfers, maar door de aanslag op Zaventem hadden zij in 2016 meer passagiers dan normaal. Belgocontrol laat weten dat het maximale veiligheid wil garanderen door élk voorval te melden en grondig te onderzoeken, zodat het er lessen uit kan trekken. (BHL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN